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Четверг, 29 июля 2021, 19:16 мск

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Цены на газ в Европе превысили отметку в 500 долларов

Цены на газ в Европе установили очередной рекорд за ростом стоимости «голубого топлива» в Азии. Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures достигли уровня в $510 за тысячу кубометров, передает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, такой показатель является максимальным за последние три с половиной года – с начала марта 2018 года, когда на Европу обрушился холодный фронт «Зверь с Востока» (the Beast from the East). Тогда цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Нефть и газ

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