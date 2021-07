Цены на газ в Европе превысили отметку в 500 долларов

Цены на газ в Европе установили очередной рекорд за ростом стоимости «голубого топлива» в Азии. Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures достигли уровня в $510 за тысячу кубометров, передает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, такой показатель является максимальным за последние три с половиной года – с начала марта 2018 года, когда на Европу обрушился холодный фронт «Зверь с Востока» (the Beast from the East). Тогда цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.07.21

