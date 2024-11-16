Льготную ипотеку продлили, ВСУ доложили о провале, цены на молоко пошли вниз – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Россия близка к тому, чтобы освободить Курскую область от украинских боевиков: власти подсчитывают будущие затраты на восстановление, а омбудсмен готовит возвращение похищенных курян. Также россиян порадовало обещание Владимира Путина «разобраться» с работой YouTube в стране и продление программ льготной ипотеки.

Продление недели – арктическую и дальневосточную ипотеку сохранили до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для продления до 2030 года программ дальневосточной и арктической ипотеки на льготных условиях. Правительству предстоит к 15 декабря проработать вопрос и принять соответствующие документы. Президент подчеркнул, что ставка кредита на покупку жилья в рамках этих программ не должна превышать 2%.

Находка недели – в Сумской области нашли похищенных курян

Москва получила точные сведения, что часть похищенных из Курской области россиян находится в Сумской области Украины. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что известно о 13 курянах. Российская сторона ведет переговоры с Киевом о возвращении своих граждан и старается, чтобы до тех пор все россияне были накормлены и находились в безопасности.

Позже Москва подтвердила, что российская сторона узнала о 23 гражданах страны, вывезенных на территорию Украины. Москалькова подчеркнула, что переговоры ведутся с участием Международного комитета Красного креста. Документы уже переданы украинской стороне.

Сдача недели – Киев готовит украинцев к потере Курахово

Киевский режим с помощью журналистов начал готовить украинцев к тому, что Курахово тоже окажется под контролем ВС РФ. Военные источники сообщили, что подразделения ВСУ оказались под угрозой полного окружения, поэтому пытаются вывести из опасной зоны солдат.

За прошедшую неделю российские военные взяли под контроль пять поселков в ДНР и Харьковской области. Группировки ВС РФ продолжили продвигаться вглубь обороны противника и уничтожили более 15 тыс. боевиков и сотни единиц тяжелой военной техники.

Предсказание недели – странам Европы грозит очередь за российским газом

Европейским странам скоро придется выстраиваться в очередь за российским газом, предсказал президент Сербии Александр Вучич. После отказа от трубопроводного газа из России Европа столкнулась с энергетическим кризисом, для смягчения которого начала массово закупать американский СПГ.

Вучич спрогнозировал, что через три-четыре года США перестанут экспортировать газ, потому что собственные потребности в топливе кратно возрастут. «Тогда все станем в очередь к Москве», – предупредил он.

Обещание недели – Путин пообещал разобраться с работой YouTube в России

Президент РФ Владимир Путин пообещал решить проблемы с работой видеохостинга YouTube на территории России. Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров пожаловался главе государства на нецелесообразность замедления ресурса, где многие россияне смотрят кино, пока в стране нет достойного аналога. «Я разберусь», – сказал Путин в ответ.

Вскоре сервис GlobalCheck сообщил о 100%-ной доступности YouTube у абонентов «Билайна», «Т2», «МегаФона», МТС и «Ростелекома». Правда, ролики все еще открываются с перебоями. Роскомнадзор объяснял замедление видеохостинга с уходом Google из России и прекращением поддержки кеширующих серверов на российских сетях связи.

Доклад недели – главком ВСУ доложил в Киев о провале на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о провале усилий сдержать российские войска в зоне специальной военной операции России. Самые серьезные трудности возникли у украинских военных на кураховском и покровском направлениях.

Российские военные источники сообщили, что украинские боевики вот-вот попадут в полное окружение. Командиры некоторых подразделений пытаются отвести солдат от Курахово по простреливаемым ВС РФ дорогам. Украинские силы несут потери.

Снижение недели – прокурорская проверка сбила цены на молоко

Крупные производители молочной продукции скорректировали цены в связи с проверкой Генеральной прокуратуры РФ. Ведомство вместе с ФАС, Минсельхозом и Минпромторгом организовало проверку цен на молоко после сообщений, что продукт заметно подорожал. Еще до завершения надзорных мероприятий АО «Вимм-Билль-Данн» и ООО «Экомилк» сообщили о принятых мерах для снижения цен до прежнего уровня.

Оценка недели – названы предварительные суммы ущерба от атак ВСУ на регионы РФ

Специалисты провели более 900 экспертиз для оценки ущерба регионам РФ от воздушных атак с украинской стороны. В СКР сообщили, что под оценку попали более 25 тыс. зданий и объектов инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях. Эксперты оценили их восстановление в 60 млрд рублей.

По данным губернатора Курской области Алексея Смирнова, на восстановление инфраструктуры после вторжения в регион украинских войск понадобится более 700 млрд рублей. В районах, в которых шли боевые действия или по которым интенсивно работала артиллерия, ущерб оценили в 118 млрд.

© 2024, РИА «Новый День»

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