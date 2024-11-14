Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube на территории РФ. Об этом сообщил генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, с которым глава государства накануне провел встречу.

Комментируя беседу с Путиным, Шахназаров в эфире канала «Россия 1» пояснил, что обратил внимание на проблему с популярным видеохостингом.

«Замедление YouTube, на мой взгляд, не очень целесообразно сегодня. На что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Я ответил, что пакости, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны – все, кому надо их читают и обходят это (замедление и блокировки). Многие граждане, которые пользуются YouTube, там смотрят кино. Он выслушал и сказал: «Я разберусь», – рассказал глава «Мосфильма».

Кинорежиссер также отметил, что в России надо развивать свои видеохостинги, но пока нет достойного аналога, а замедление работы YouTube у многих граждан вызывает недовольства. По его словам, Путину виднее, как разбираться с этим вопросом.

Ранее редакция РИА «Новый День» провела опрос на тему целенаправленного замедления скорости загрузки популярного видеохостинга YouTube в России. Большинство респондентов считает, что это решение в большей степени вредит именно российским пользователям.

Напомним, в конце июля стало известно о предстоящей «деградации» доступа к YouTube на территории России. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости загрузки видеохостинга на стационарных компьютерах до 70%. По факту это затронуло также мобильные приложения при использовании Wi-Fi.

Москва, Светлана Антонова

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