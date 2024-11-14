российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 ноября 2024, 20:05 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Проверка Генпрокуратуры сбила цены на молоко

Проверка Генеральной прокуратуры России цен на молоко привела к снижению стоимости этого продукта. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, производители АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Экомилк» и другие скорректировали до прежнего уровня цены на молоко ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что решения о повышении цен приняты без должных оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации. «До завершения проверки переработчики продукции АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Экомилк» и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить сведения о повышении производителями цен на молоко и принять меры в случае выявления нарушений в этой сфере. К инспекции привлечены ФАС, Минсельхоз и Минпромторг России.

По данным Росстата, с начала текущего года цены на пастеризованное питьевое молоко выросли на 13,4%, на стерилизованное – на 14,3%.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Рост цен

В регионах России начали заключать соглашения о добровольном снижении и фиксации цен на сливочное масло / Депутат Госдумы объяснил, почему растут цены на продукты / «Не надо держать нас за дураков!..» В Госдуме возмущены новой «модой» чиновников / В России резко подорожали бизнес-ланчи / Генпрокурор России инициировал проверку повышения цен на молоко / Двойственность проблемы: решения правительства РФ провоцируют рост инфляции и повышение ставки ЦБ / Минсельхоз РФ признал снижение урожая по многим позициям / В России подорожало подсолнечное масло

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Экономика, Рост цен,