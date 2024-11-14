Проверка Генпрокуратуры сбила цены на молоко

Проверка Генеральной прокуратуры России цен на молоко привела к снижению стоимости этого продукта. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, производители АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Экомилк» и другие скорректировали до прежнего уровня цены на молоко ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что решения о повышении цен приняты без должных оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации. «До завершения проверки переработчики продукции АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Экомилк» и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить сведения о повышении производителями цен на молоко и принять меры в случае выявления нарушений в этой сфере. К инспекции привлечены ФАС, Минсельхоз и Минпромторг России.

По данным Росстата, с начала текущего года цены на пастеризованное питьевое молоко выросли на 13,4%, на стерилизованное – на 14,3%.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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