Несмотря на пандемию: российские миллиардеры стали богаче в кризис почти на $40 млрд

Суммарное состояние российских миллиардеров за январь-июль текущего года увеличилось на $39,4 млрд. Больше всех нарастил доходы владелец «Северстали» Алексей Мордашов – на $6,14 млрд, до $29,2 млрд. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывается с учетом стоимости акций компаний, совладельцамми которых являются миллиардеры.

Первое место в списке сохранил один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, разбогатевший на $3,36 млрд, до $33,4 млрд.

Второе и третье места заняли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и основной бенефициара НЛМК Владимир Лисин. Они заметно увеличили свое состояние – на $5,8 и $5,5 млрд соответственно, до $30,6 млрд и $29,3 млрд.

На четвертой строчке рейтинга оказался Алексей Мордашов, а на пятом месте – совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние выросло на $4,01 млрд, до $21,3 млрд.

В топ-10 также попали совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (+$4,52 млрд, до $21,2 млрд), акционер USM Алишев Усманов (+$3,11 млрд, до $21,1 млрд), совладелец EvrazРоман Абрамович (+$280 млн, до $18,7 млрд), основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (+$1,82 млрд, до $17,9 млрд).

Десятку замкнул бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко – он стал одним из пяти миллиардеров из рейтинга, чье состояние сократилось, пишет РИА «Новости». Бизнесмен с начала года потерял $886 млн долларов, в итоге его состояние составило $17,2 млрд.

Ранее Financial Times сообщила, что российские долларовые миллиардеры установили мировой финансовый рекорд, заработав максимальную сумму по отношению к национальному ВВП. Их общее состояние издание оценило в 35% от размера российской экономики. На втором месте оказалась Швеция, где доля состояния миллиардеров к объему ВВП составила 30%. На третьем – Индия (20%), а замыкают пятерку лидеров США (18%) и Франция (17%).

Напомним, в апреле владелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов в России, опубликованный журналом Forbes. Издание оценило его состояние в $29,1 млрд. На второе место опустился прошлогодний лидер списка, владелец «Норникеля» Владимир Потанин ($27 млрд). В тройку лидеров также вошел собственник НЛМК Владимир Лисин ($26,2 млрд).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.08.21

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