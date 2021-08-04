Эксперт допустил введение налога на мясо на пользу климату

Ради сохранения климата власти могут отслеживать выбросы углекислого газа во всех сферах деятельности. В животноводстве это может привести к введению новых налогов, например, на мясо, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Он отметил, что введение углеродного налога еще недавно воспринималось как отдаленная перспектива, а теперь он стал реальностью.

«По мере того, как температура будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», – цитирует Пескова ТАСС.

В мире отмечают все больше климатических изменений. Как сообщал «Новый День», только за 2006-2016 годами в Швейцарских Альпах образовалось около 180 ледниковых озер из-за тающих ледников. А в КНДР засуха и аномальная жара привели к неурожаю и падежу скота, из-за чего в стране начался голод.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.08.21

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