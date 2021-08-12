Биржевая цена на бензин превысила рекордные 58 тысяч рублей за тонну

Биржевая цена бензина Аи-92 впервые преодолела отметку в 58 тыс. рублей за тонну. Рост во время торгов на Санкт- Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) составил 0,82% – до 58,031 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-95 торговался на уровне 59,436 тыс. рублей за тонну, прибавив в цене 0,79%. А вот цена на дизельное топливо в ходе торгов снизилась до 51,02 тыс. рублей за тонну (-0,42%).

Как сообщал «Новый День», 4 августа оптовая цена на Аи-92 поднялась до 57 947 рублей за тонну, установив очередной рекорд. 10 августа правительство РФ отказалось от плана запретить экспорт бензина, чтобы сдержать рост цен. Власти понадеялись на снижение мировых цен на нефть и нефтяные компании, которые заверили, что увеличат объем предложения на бирже.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.08.21

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