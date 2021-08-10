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Вторник, 10 августа 2021, 08:43 мск

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Власти РФ передумали вводить запрет на экспорт бензина

Правительство России решило пока не вводить жестких мер по стабилизации биржевых цен на автомобильное топливо, среди которых запрет на его экспорт. Такое решение было принято на совещании с нефтяниками у вице-премьера Александра Новака, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Напомним, в конце июля Минэнерго России предложило в срочном порядке ввести запрет на экспорт бензина и подписать топливные соглашения. Однако по итогам совещания было решено не предпринимать никаких резких шагов, несмотря на то, что биржевая стоимость топлива все еще близка к рекордным значениям.

По словам одного из источников издания, от жестких мер решили отказаться в связи со снижением мировых цен на нефть, а также из-за заверений нефтяных компаний об увеличении объема предложения на бирже. По итогам встречи нефтяникам было вновь рекомендовано нарастить продажи бензина на бирже, пишет издание.

Стоит отметить, что в 2021 году биржевые цены на бензин в РФ выросли почти на треть. В июле котировки несколько раз обновляли исторический рекорд. За первые дни августа цены на топливо на бирже несколько раз достигали исторического максимума.

В целях стабилизации стоимости автомобильного топлива Минэнерго предложило кабмину дать поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина Аи-92 и Аи-95 сроком на три месяца. А Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые проверки нефтетрейдеров.

Между тем, аналитики полагают, что запрет экспорта бензина заметно не повлияет на ситуацию. «Самая главная задача сейчас – перенаправить объемы с распределения через мелкооптовые подразделения на биржу. Если объемы не пойдут на биржу, то ситуация существенным образом не изменится. Это просто бессмыслица, пиар-шаг и не более того», – пояснял лава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

В то же время в Госдуме заявили, что правительству пора изменить политику на топливном рынке, поскольку государство не может одновременно провоцировать рост топливных цен и пытаться их удержать.

Москва, Наталья Петрова

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