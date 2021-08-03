Цены все равно вырастут: в Госдуме предупредили о бесполезности запрета на экспорт бензина

Инициатива министерства энергетики РФ с запретом на экспорт автомобильного топлива даст лишь временный эффект для сдерживания цен, а в будущем приведет к еще большему удорожанию. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, правительству РФ пора сделать выбор, поскольку государство не может одновременно провоцировать рост топливных цен и пытаться их удержать.

Политик обратил внимание, что российские экспортные пошлины на бензин в три раза ниже, чем на сырую нефть. «Учитывая, что внешняя цена на АИ-95 примерно на 20% выше, чем внутренняя, нефтяным компаниям крайне выгодно гнать топливо за рубеж, а не продавать его в России. Получается, государство сначала стимулировало вывоз бензина, а значит и его подорожание для российского потребителя, а теперь кидается в другую крайность и в авральном порядке собирается вообще перекрыть кран», – пояснил Миронов, слова которого цитирует пресс-служба партии.

Парламентарий считает, что запрет на экспорт бензина может оказать кратковременный эффект на топливный рынок, но в дальнейшем спровоцирует новый скачок цен на АЗС. «Понятно, что подобный запрет – мера временная. На какой-то период цены удастся сдержать, и чиновники получат приемлемую статистику для отчета. Но после отмены запрета сырьевые магнаты постараются наверстать упущенное, и цены рванут вверх с новой силой», – предупредил депутат.

При этом Миронов уверен, что для стабилизации цен на бензин необходимо в разы увеличить экспортные пошлины и заморозить изменение ставок топливных акцизов. «Акцизы на бензин и дизтопливо повышаются ежегодно. С 2014 года они выросли почти в три раза! Сегодня в каждом литре бензина примерно четверть стоимости приходится на акциз. Государство не может одновременно провоцировать рост топливных цен и пытаться их удержать. Пора сделать выбор. Пока же налицо закономерный провал политики правительства РФ в области регулирования топливного рынка», – резюмировал политик.

Как сообщал «Новый День», в этом году биржевые стоимость бензина взлетела почти на 30%. В июле котировки несколько раз обновляли исторический рекорд. В то же время наблюдается плавное повышение цен на АЗС. По данным Московской топливной ассоциации, на 2 августа стоимость Аи-92 повысилась до 45,81 рубля за литр, Аи-95 подорожал до 50,79 рубля за литр, дизтопливо выросло в цене до 49,82 рубля за литр.

Как отмечает «Интерфакс», в целом фактически безостановочный рост цен на АЗС Москвы продолжается с конца 2020 года – вслед за оптовыми ценами.

Эта ситуация вызвала обеспокоенность участников рынка и экономистов, выступавших с прогнозами о скором существенном подорожании бензина на розничном рынке. Тем не менее, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на прошлой неделе заверил, что повышение биржевой стоимости топлива сильно не отразится на розничных ценах, но при этом отметил, что для стабилизации ситуации возможен вариант с запретом экспорта бензина. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки нефтетрейдеров.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.08.21

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