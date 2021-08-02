СМИ: Правительство РФ готовит экстренный запрет экспорта бензина на три месяца

Министерство энергетики РФ предлагает правительству дать поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина Аи-92 и АИ-95 сроком на три месяца, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Как предлагается, эта мера поможет стабилизировать стоимость автомобильного топлива, биржевые котировки которого в июле повышались до рекордных значений. Эта ситуация вызвала обеспокоенность участников рынка и экономистов, выступавших с прогнозами о скором подорожании бензина на автозаправках.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на прошлой неделе заверил, что повышение биржевой стоимости топлива не отразится на розничных ценах, но при этом отметил, что для стабилизации ситуации возможен вариант с запретом экспорта бензина. В то же время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за роста биржевых цен на бензин.

Сегодня по итогам биржевых торгов котировки на топливо не ощутили особого эффекта от процесса подготовки запрета экспорта. Сегодня на Петербургской бирже цена Аи-92 по национальному индексу снизилась на 0,22%, но остается на высоком уровне – более 57 тысяч рублей за тонну, котировки Аи-95 выросли на 0,02% – стоимость постепенно вновь приближается к 60 тысяч рублей за тонну.

Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов высказывал мнение, что серьезных последствий от запрета экспорта бензине ожидать не следует. «Это (запрет экспорта) возможно, но я сомневаюсь, что это каким-то серьезным образом повлияет на ситуацию, потому что самая главная задача сейчас – перенаправить объемы с распределения через мелкооптовые подразделения на биржу. Если объемы не пойдут на биржу, то ситуация существенным образом не изменится. Это просто бессмыслица, пиар-шаг и не более того», – пояснял эксперт.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.08.21

Госдума-2021: ЦИК зарегистрировал предвыборные списки еще трех партий. / Копилка олимпийской сборной из РФ пополнилась серебром за прыжок и двумя бронзами в греко-римской борьбе. / В России установлен антирекорд по числу загрязнений воздуха. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»