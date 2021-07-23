«Это просто бессмыслица»: запрет на экспорт бензина из России является фиктивно-демонстративным действием

Запрет на экспорт автомобильного топлива из России при рекордном уровне запаса бензина в стране является бессмысленным шагом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало на пресс-конференции с участием экономических экспертов. По их оценке, такая мера способна принципиально повлиять на ситуацию на рынке.

В частности, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов полагает, что серьезных последствий от запрета экспорта бензине ожидать не следует. «Это (запрет экспорта) возможно, но я сомневаюсь, что это каким-то серьезным образом повлияет на ситуацию, потому что самая главная задача сейчас – перенаправить объемы с распределения через мелкооптовые подразделения на биржу. Если объемы не пойдут на биржу, то ситуация существенным образом не изменится. Это просто бессмыслица, пиар-шаг и не более того», – сказал он, отметив, что, по данным Федеральной антимонопольной службы России, запасы топлива в стране сейчас находятся на рекордном уровне.

Экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, запрет на экспорт стоило бы вводить, если бы в стране наблюдался дефицит бензина. «У нас нет проблемы с нехваткой бензина. Производство бензина первой половины этого года к первой половине прошлого рос на 7,6%. Такую меру было бы можно вводить, если бы у нас был физический дефицит бензина, но его нет. Соответственно, эта мера смысла не имеет», – пояснил он.

«Это классическое фиктивно-демонстративное действие: есть проблема – мы что-нибудь делаем, мы реагируем. Это, наоборот, ударит по производителям, ударит по российскому бизнесу, потому что экспорт бензина – это экспорт с высокой добавленной стоимостью.

Это полезно. Но с пропагандистской точки зрения это может быть реализовано», – сказал Делягин.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики РФ в случае продолжения роста биржевых цен на автомобильное топливо может инициировать временный запрет на экспорт бензина уже на следующей неделе.

Как отмечал «Новый День», накануне биржевые цены на автомобильный бензин АИ-92 и АИ-95 в очередной раз обновили рекордное значение. На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи стоимость бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) достигла исторического максимума, впервые преодолев отметку в 60 тысяч рублей за тонну. Цена бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) поднялась до 57 597 рублей за тонну. Биржевые цены на автомобильное топливо растут пятую неделю подряд.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.07.21

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