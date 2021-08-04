Биржевая цена на бензин Аи-92 снова обновила исторический рекорд

Биржевая стоимость бензина марки Аи-92 второй день обновляет исторический рекорд. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), цена топлива по территориальному индексу Европейской части России достигла 57 947 рублей за тонну.

По данным СПбМТСБ, стоимость бензина Аи-95 также близка к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля.

Дизельное топливо подорожало до 51 616 рублей, что также вблизи исторического максимума, который был достигнут 16 июня – 52 012 рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина при сохранении тенденции роста цен, а Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые проверки нефтяных компаний.

Между тем, как считают эксперты, запрет экспорта бензина серьезно не повлияет на ситуацию. В частности, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов обращал внимание, что «самая главная задача сейчас – перенаправить объемы с распределения через мелкооптовые подразделения на биржу». «Если объемы не пойдут на биржу, то ситуация существенным образом не изменится. Это просто бессмыслица, пиар-шаг и не более того», – пояснял он.

В то же время в Госдуме заявили, что правительству РФ пора менять политику на топливном рынке, поскольку государство не может одновременно провоцировать рост топливных цен и пытаться их удержать.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 04.08.21

Орбиту Земли заполнил мусор весом в семь тысяч тонн. / Российские синхронистки выиграли золото Олимпиады. / В России родители стали чаще оформлять ипотеку на детей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»