Биржу хотят сделать инструментом борьбы с коррупцией в России

Российские власти хотят бороться с коррупцией при помощи данных фондовых бирж. Профессиональных участников рынка ценных бумаг обяжут отчитываться о клиентах и их активах. Соответствующий законопроект разрабатывают Минфин и Центробанк.

В новом национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденном указом президента, перечислены требования к брокерам, дилерам и управляющим компаниям. В документе, в частности, содержится пункт об открытом доступе к данным о ценных бумагах и портфелях отдельных лиц во время проверок.

Новые обязанности профессиональных участников будут закреплены в законодательстве к октябрю 2022 года, пишет РБК. Работу с запросами проверяющих органов о потенциальных коррупционерах хотят отдать бюро кредитных историй (БКИ), следует из текста указа.

В настоящее время держатели реестра владельцев ценных бумаг, которыми могут выступать в том числе брокеры и управляющие компании, обязаны обеспечивать конфиденциальность данных клиентов. Сведения могут быть предоставлены лишь суду, Банку России, следственным органам и полиции. При этом доступ МВД ограничен, так как для него необходимо наличие открытого уголовного дела.

По мнению финансистов, опрошенных изданием, власти могут получить доступ к незадекларированным активам потенциальных коррупционеров. Впрочем, новые меры не сильно помогут в борьбе с коррупцией, поскольку затронут только активы чиновников и связанных с ними лиц.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.08.21

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