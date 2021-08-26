В России под угрозой отзыва лицензии оказались 30 банков

Темпы отзыва лицензий у российских кредитных организаций ускорились на фоне борьбы Центробанка с онлайн-казино. По прогнозам экспертов, в ближайший год ликвидация грозит еще 30 банкам. Об этом сообщается в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года», опубликованном на сайте компании «Эксперт РА».

За полгода рынок покинули 28 игроков, причем на второй квартал приходится 20 случаев, то есть в 2,5 раза больше, чем в первом. За весь 2020 год была остановлена работа 38 банковских и небанковских кредитных организаций, говорится в обзоре.

Большая часть случаев отзыва лицензий связана с проведением сомнительных операций. Чаще всего речь идет об обслуживании азартных игр, проведении ставок и расчетно-кассовом обслуживании букмекерских контор, которые не зарегистрированы в России.

Аналитики считают, что в зоне риска находятся еще 30 кредитных организаций, то есть 8,7% нынешних участников банковской системы. Список банков, которые находятся на пороге отзыва лицензии, в Индексе не раскрывается.

При этом причина ликвидации организаций не изменится, отмечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, на рынке, особенно в Москве, по-прежнему много банков, зарабатывающих на сотрудничестве с букмекерами и онлайн-казино.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.08.21

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