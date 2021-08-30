Аналитики назвали последствия выплат пенсионерам и военным

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) назвало четыре последствия анонсированных властями единовременных выплат для пенсионеров и военных. Среди них повышение доходов и экономической активности населения.

Позитивными последствиями станет рост располагаемых доходов россиян на 0,8-0,9% в годовом выражении. При перерасчете только на получателей доход увеличится более чем на 5%.

«Произойдет краткосрочное снижение неравенства по доходам, поскольку получателями выплат в основном являются менее обеспеченные слои населения», – цитирует РБК отчет АКРА. При этом, 90% выделенных из бюджета денег пойдет на выплаты именно пенсионерам.

В результате ненадолго вырастет экономическая активность граждан, а ВВП дополнительно увеличится на 0,25 п. п..

Из негативных последствия аналитики выделили ухудшение баланса бюджета на 0,4 п.п. по показателям ВВП. Но с учетом дополнительных поступлений в бюджет от металлургической и нефтегазовой отраслей разница в доходах и расходах бюджета будет «некритичной».

Так же аналитики оценили и колебания инфляции. Она вырастет «незначительно», из-за повышенного спрос на товары и услуги, который приведет к повышению цен.

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин анонсировал единовременные выплаты по 10 тыс. рублей пенсионерам и по 15 тыс. рублей военнослужащим. Минфин подсчитал, что из бюджета потребуется 500 млрд рублей на реализацию этой меры.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.08.21

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