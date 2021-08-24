Глава Минфина РФ уточнил, сколько средств потребуется на путинские выплаты

На единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, которые анонсировал президент РФ Владимир Путин, будет направлено в общей сложности порядка 500 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире канала «Россия 24».

«Было принято президентом решение о том, чтобы пенсионерам осуществить разовые выплаты, такую материальную поддержку в сумме 10 тысяч рублей и военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в среднем 15 тысяч рублей, тоже в качестве разовой поддержки. Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 миллиардов рублей», – сказал Силуанов (цитата по РИА «Новости»).

Ранее сегодня глава государства подписал указы о единовременной выплате пенсионерам, в том числе военным. Документы опубликованы на сайте Кремля.

Москва, Светлана Антонова

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