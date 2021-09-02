«Борщевой набор» в России упал в цене

Цена на набор овощей для борща активно падает, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Морковь потеряла около 40% стоимости, но лук и капуста держат планку.

Замглавы Минпромторга напомнил о резком скачке цен на так называемый борщевой набор. Растущие цены на овощи обеспокоили россиян настолько, что граждане пожаловались президенту РФ Владимиру Путину во время Прямой линии. Глава государства поручил следить за изменениями цен в рознице.

«Сейчас идет активное снижение цены. Морковь подешевела порядка 40% за последние 1,5 месяца, картофель – более чем на 20%. Помидоры, огурцы примерно вернулись к той цене, которая была оптимальна и комфортна для потребителя», цитируют Евтухова «Известия».

Лук и капуста выбиваются из общей тенденции, потому что в Центральной России сбор урожая запаздывает на три недели. В министерстве ожидают снижение цен на капусту, лук и картошку в сентябре. К тому же, торговые сети несут убытки из-за обилия мелкой картошки, которая не пользуется спросом у покупателей. И эти убытки они вкладывают в цену, не давая ей снижаться.

В конце июля Минсельхоз РФ России заявил о падении цен на плодоовощную продукцию в связи с поступлением на рынок нового урожая. По данным на 21 июля цены на картофель упали на 11,3% в месячном выражении, на морковь – на 8,9%.

Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен тем, что россиянам не хватило собственного урожая прошлого года. пришлось закупать овощи за границей на фоне общемировой тенденции подорожания продуктов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.09.21

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