«Недостаточно производим, несвоевременно реагируем…» Путин рассказал, почему в России растут цены

Повышение цен на продукты в России укладывается в общемировую тенденцию, а государство иногда несвоевременно реагирует на подорожание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» отвечая на вопрос, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь и картофель из соседних областей.

«Мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. Самый большой рост цен на продукты питания в России был в прошлом году и начале этого года», – отметил президент.

По его данным, годовая инфляция в России сейчас находится на уровне 5,9%, а быстрее всего дорожали подсолнечное масло и сахар. «В связи с этим правительство приняло ряд мер по сдерживанию цен: заключили соглашения между производителями и торговыми сетями, выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья, ввели повышенные таможенные пошлины ввозные. В целом, государство, конечно, на это обращает внимание, может, иногда несвоевременно. Я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством», – сказал Путин.

По мнению главы государства, когда речь идет о так называемом «борщевом наборе», то в прошлом году в России не хватило собственной продукции. «У нас в прошлом году своей продукции не хватило. В прошлом году мы произвели картошки на 19 с лишним миллионов тонн, в этом году будем примерно 22 млн, надеюсь нам хватит с лихвой. Вот этот миллион – его как раз не хватило. Поэтому завозят ее не из соседних регионов страны, завозят, как правило, из-за границы. Из Белоруссии, Турции, где потеплее. И конечно в этом смысле надо смотреть на вопросы логистики, сколько это стоит с учетом доставки и так далее. Скоро будет урожай овощей, надеюсь, это отразится на ценах», – отметил президент.

«Один из вопросов при развитии сельского хозяйства – это овощи и фрукты. Они у нас производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме», – заключил Путин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.06.21

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