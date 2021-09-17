Власти РФ потратили 3 трлн рублей на поддержку бизнеса и граждан в пандемию

Правительство выделило около трех триллионов рублей на меры поддержки общества и экономики во время пандемии коронавируса. Эта сумма превышает 4,5% ВВП страны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что власти заботились не только о выживании бизнеса как основы экономики, но и поддерживали уровень доходов граждан.

«Принимаются масштабные антикризисные меры. Россия направила порядка 3 трлн рублей на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезапуск инвестиционного цикла, помощь регионам», – сказал Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества, в котором участвовал в режиме видеоконференции.

Трансляция велась на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что меры поддержки гражданам проводились адресно, в первую очередь – семьям с детьми.

Напомним, в середине июля Владимир Путин объявил о победе над последствиями коронавируса и восстановлении отечественной экономики. Принятые меры позволят России уже в 2021 году вернуться к «положительной динамике роста».

Как сообщал «Новый День», за пандемию 10% предприятий остановили работу, более 70% компаний понесли финансовые потери. Правительство оказывало бизнесу «умеренную» поддержку, но компенсировало ее отказом от второго и дальнейших локдаунов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.09.21

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