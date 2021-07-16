Путин объявил о победе России над последствиями пандемии коронавируса

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил о преодолении Россией последствий коронавируса и восстановлении отечественной экономики. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», глава государства сказал во время видеоконференции лидеров экономик форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество».

«В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Всё это позволяет нам уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста», – сказал Путин.

«Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», – заявил при этом президент, слова которого цитирует его пресс-служба.

Вместе с тем глава государства выразил сожаление, что эпидемическая ситуация в мире остается сложной. «Ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов. Не решена и проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты», – отметил Путин.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», в России четвертые сутки подряд обновляется максимум с начала пандемии смертей от коронавируса. За последний день скончались 799 пациентов с Covid-19. При этом, как сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией, за минувший день в стране выявили 25 704 зараженных коронавирусом. Новые заболевшие есть во всех 85 регионах. Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 5 907 999 случаев Covid-19.

Больше всего новых больных выявили Москве – 5382, Московской области – 2484, Санкт-Петербурге – 1948, Нижегородской области – 529 и Красноярском крае – 481.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.07.21

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