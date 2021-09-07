«Пострадало больше 70% бизнеса»: пандемия в России закрыла порядка 10% предприятий

В России порядка 10% предприятий остановили свою работу из-за пандемии коронавируса, более 70% компаний – понесли финансовые потери. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, Россия выбрала свой путь для преодоления экономических проблем.

«Россия пошла своим оригинальным путем, потому что если говорить о крупных развитых странах они выбрали единый путь борьбы с проблемой локдаунов – это путь мягкой денежно-кредитной политики, во многом «вертолетных денег», которые как из рога изобилия практически – в зависимости от страны к стране, но в США точно очень большие были средства – потрачены на поддержку как населения, так и предпринимателей», – отметил он.

По его мнению, умеренную поддержку бизнеса и населения Россия «компенсировала тем, что не было ни второго, ни третьего локдауна», но это все равно привело к проблемам у большей части предпринимателей. «Мы практически прошли без жестких закрытий вторую и третью волну. В этом смысле бизнес получил как какие-то преимущества, потому что все-таки работал, но многие и жалуются, что, поработав с таком состоянии, но без реальной поддержки со стороны государства, приводило к тому, что они медленно, но все равно угасают», – пояснил Титов.

«Пока закрылось мало предприятий, пока не имеем полной статистики на первое полугодие этого года – сейчас будем проводить соцопрос, но цифры были до 10%, там 9% в той или иной степени вынуждены были вообще остановиться. Но финансово пострадало от пандемии больше 70% российского бизнеса», – подчеркнул он.

Как отметил бизнес-омбудсмен, «из этого надо делать выводы на будущее». «Во многом экономика будет строиться по-другому. Это и мировая экономика, которая сегодня уже не так жестко относится к своим бюджетам и финансам. Если последнее десятилетие это было направление на ужесточение денежно-кредитной политики, на жесткое бюджетирование, соблюдение всех «кастов», как говорят, то сейчас кардинально она повернулась на 180 градусов, и сегодня все живут в другой парадигме – такой социалистической левой парадигме насыщения деньгами рынка», – констатировал он.

«Мы идем по другому пути. И в этом смысле мы сохраняем достаточно, вернее, не просто достаточно, а очень жесткую денежно-кредитную политику – парадигму, прежде всего, финансовой стабильности, несмотря ни на поддержку бизнеса или населения. Конечно, вот сейчас мы видим поддержку населения и военнослужащих, но все равно это жесткая кредитная политика. Это будет еще один показатель, что важнее – быть святее папы римского, другими словами, или все-таки пытаться сегодня расширяться и идти навстречу потребностям сиюминутным, сегодняшним потребностям населения», – заключил Титов.

Москва, Мария Соколова

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