«Сценарий катастрофический»: Минфин РФ оценил последствия перехода к «зеленой энергетике»

Минфин России спрогнозировал катастрофическое падение спроса на нефть после того, как на глобальном уровне будут заключены соглашения о декарбонизации ради защиты климата. Об этом говорится в докладе ведомства об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

В документе оцениваются перспективы развития ситуации в топливном секторе мировой экономики в условиях перехода стран мира к углеродной нейтральности.

«Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными», – констатируют авторы доклады. «Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае – к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последует другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», – отмечается в документе.

Прогноз Минфина основывается на оценках аналитических агентств. Специалисты ожидают, что спрос на нефть в 2050 году может рухнуть в 4-6 раз от уровня 2019 года. «Спрос на нефть в 2050 году в сценариях нулевых нетто-выбросов парниковых газов составит 17-24% от спроса в 2019 году, то есть падение спроса ожидается в четыре-шесть раз», – говорится в документе.

При этом цены на нефть, согласно прогнозам Международного энергетического агентства, могут снизиться к 2030 году до $35 за баррель, а к 2050-му – до $25.

Авторы доклады при этом указывают, что крупные международные инвестиционные фонды, в том числе BlackRock, GP Morgan, нацфонды Швеции и Норвегии, банки Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale рассматривают климатические риски как инвестиционные. В связи с этим они отказываются от финансирования проектов по добыче в отдельных секторах и планируют сокращать инвестиции в ископаемое топливо в целом.

«Это может привести к резкому сокращению новых проектов в геологоразведке, особенно на шельфе, где лидирующую роль играют нефтегазовые компании из развитых стран», – предупреждают специалисты. Локальный дефицит предложения нефти в мире, который может сформироваться вследствие этого тренда, может спровоцировать повышенную волатильность цен на нефть, подчеркивается в докладе.

Ранее сообщалось, что правительство России может до конца года согласовать и утвердить стратегию низкоуглеродного развития страны до 2030 года.

В свою очередь, Сбербанк спрогнозировал снижение доходов россиян на 14% к 2035 году при продвижении сценария «зеленого» перехода (поэтапного отказа от использования ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых источников энергии). Суммарные потери бюджета России при этом могут составить 5 трлн рублей.

Москва, Наталья Петрова

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