Падение доходов населения и обрушение энергоэкспорта: какую цену заплатит Россия за отказ от нефти и угля

Сбербанк ожидает снижения доходов россиян на 14% к 2035 году при продвижении сценария «зеленого» перехода (поэтапного отказа от использования ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых источников энергии). С таким прогнозом выступил глава банка Герман Греф на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, последствия также отразятся на бюджете. Суммарные потери бюджета России могут составить 5 трлн рублей, «если все будет двигаться без каких-либо изменений», прогнозирует Греф.

В числе основных риски «зеленого» перехода для России глава Сбербанка также назвал падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблему моногородов, передает РИА «Новости». Кроме того, по его словам, Россия может утратить лидерство в мировой энергетике по причине, что «источники будут другие».

Помимо этого, указал банкир, стране грозит потеря бюджетных доходов, а энергокомпании при отсутствии трансформации столкнуться с риском банкротств.

По словам Грефа, для достижения к 2050 году мировой углеродной нейтральности две трети мировой энергии должны будут добываться из возобновляемых источников.

В числе вероятных последствий для России он перечислил падение энергетического экспорт на на $179 млрд к 2035 году, а к 2050 году – на $192 млрд. В этом случае потери ВВП к 2035 году могут составить 4,4%, а реальные доходы населения рухнуть на 9%, сообщает РБК. Сильнее всего пострадают регионы РФ с высокой долей добычи энергоресурсов – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Кемеровская область и Татарстан.

Кроме того, Греф заявил, что достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году будет стоить миру $140 трлн или 3% мирового ВВП в год. Падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата при «зеленом» переходе в России, по оценке экспертов банка, может составить 72%, газа – 52%, энергетического угля – 90%.

Напомним, в июле Еврокомиссия представила концепцию введения в ЕС трансграничного углеродного регулирования с 2023 года. «Углеродный налог» затронет производителей, поставляющих в ЕС продукцию, при производстве которой происходят выбросы СО2. Этот налог придется платить с 2026 года, а до этого импортерам нужно будет отчитываться о размере углеродного следа своей продукции. По подсчетам Минэкономики России, под регулирование подпадает российский экспорт металлов, удобрений, электроэнергии и цемента на $7,6 млрд. По оценке спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса, потери России составят 10% ВВП.

Владивосток, Наталья Петрова

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