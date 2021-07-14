Россию заденет дважды: Кудрин спрогнозировал обвал цен на нефть

Стоимость нефти в мире существенно снизится к 2030 году. Это произойдет из-за сокращения потребления углеводородов в мире. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«В перспективе, с учетом новых прогнозов Международного энергетического агентства и других, с учетом требований «зеленой экономики» и снижения выбросов СО₂ мир существенно сократит потребление углеводородов – через 10 и более лет. В этой связи у России большие вызовы. И мы не можем сейчас предсказать, какая цена на нефть будет через три, или пять, или десять лет», – цитирует Кудрина агентство «Прайм».

По словам главы СП, неопределенность в мире нарастает, несмотря на стабилизацию экономики. Сейчас принципиально меняется структура энергетических источников. Кудрин привел в пример Германию, которая в большей части теперь обеспечивает себя возобновляемыми источниками энергии.

«До 2030 года мы пройдем пик потребления нефти и нефтепродуктов. Как уже прошли пик потребления угля в мире. Вот почему наша финансовая система должна рассчитывать, что она будет жить с ценами на нефть, которые могут оказаться существенно ниже нынешних значений», – отметил председатель Счетной палаты.

Кроме того, на снижении потребления сказывается инициатива углеродной нейтральности. Велика вероятность, что в будущем все товары будут промаркированы на величину углеродного следа.

«Мир пойдет на существенное уменьшение выбросов. Россию заденет дважды – во-первых, как производителя углеводорода, и как страну, которая тоже должна будет следовать этим требованиям, если мы хотим экспортировать наши товары», – заключил Кудрин.

Как свидетельствуют данные торгов, мировые цены на нефть продолжают снижаться. Нефтяные инвесторы сохраняют опасения по поводу распространения штамма коронавируса «дельта», который ставит под угрозу восстановление экономики, а также может привести к дополнительным ограничениям.

Москва, Зоя Осколкова

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