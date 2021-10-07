Financial Times связала падение цен на газ с заявлением Путина

Резкое снижение цен на газовые фьючерсы в Европе случилось после заявления президента РФ Владимира Путина. Его слова о готовности помочь стабилизировать цены вызвали смену курса биржевых торгов, пишет британская Financial Times.

Перед выступлением российского лидера цены на газ поднялись до отметки в 10 раз выше, чем в начале года. В первой половине дня тысяча кубометров голубого топлива торговалась за 1969 долларов. Выступление Путина транслировалось около 14:45 часов мск. Непосредственно перед этим, в 14:30 мск, стоимость газовых фьючерсов упала до 1500 долларов и продолжила снижаться. Цена на газ на бирже ICE к закрытию торгов была менее 1250 долларов, то есть в полтора раза меньше дневного максимума.

Аналитики издания связали падение с заявлением Путина о ситуации на газовом рынке. Президент РФ заверил, что России не выгоден ажиотаж вокруг поставок газа и он готов помочь в стабилизации цен. По его словам, увеличение транзита через Украину экономически невыгодно. К тому же, с начала года «Газпром» увеличил прокачку топлива через украинскую ГТС на 8%.

Владимир Путин отметил ошибки европейских стран в газовой политике. Ими стали отказ от долгосрочных контрактов на поставку голубого топлива и массовый переход на энергию ветра.

«Эта политика является ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности. Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире – и в Азию, и в Европу, в полном объеме всегда выполняет все свои обязательства», – сказал глава государства во время совещания по вопросам развития электроэнергетики.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 07.10.21

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