российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 октября 2021, 18:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Биржевые цены на газ в Европе резко упали

Фото: pixabay.com

Биржевые цены на газ в Европе после резкого взлета до $1 950 за тысячу кубометров резко упали. К 14:35 стоимость «голубого топлива» опустилась до $1325, что оказалось ниже вчерашнего уровня, передает РБК со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Комментируя ситуацию на газовом рынке, первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет, что и привело к такому резкому скачку цен. Запасы газа в европейских хранилищах оказались на десятилетнем минимуме – 75% против 94% в прошлом году.

Министры финансов ряда стран ЕС обратились к Брюсселю с просьбой разработать инструменты «для немедленного реагирования на существенный рост цен» и расследовать ситуацию на газовом рынке.

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 06.10.21

Московский парламент запустил процесс обновления горизбиркома. / Заболевшего ковидом актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию. / «Системе уже никто не доверяет из нормальных людей»: депутаты в Мосгордуме обрушились с критикой на суды. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Сербия обратится к России за газовой помощью

«Они допустили ошибки»: Путин назвал причины газового кризиса в Европе

«Мы хотим видеть вас в ЕС»: брюссельские чиновники намекнули на ускорение евроинтеграции государств Балканского региона

Доверенных лиц канцлера Австрии подозревают в подкупе СМИ

Хорватия ввела новые правила для въезда россиян

В Европе энергозатратные производства закрываются из-за высоких цен на газ

Энергетический коллапс в Европе: биржевые цены на газ приблизились к отметке $2000

Путин становится «создателем королей»: президент Сербии назвал главные причины энергетического кризиса в Европе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Финансы, Экономика, Европа, Нефть и газ,