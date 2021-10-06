Биржевые цены на газ в Европе резко упали

Биржевые цены на газ в Европе после резкого взлета до $1 950 за тысячу кубометров резко упали. К 14:35 стоимость «голубого топлива» опустилась до $1325, что оказалось ниже вчерашнего уровня, передает РБК со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Комментируя ситуацию на газовом рынке, первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет, что и привело к такому резкому скачку цен. Запасы газа в европейских хранилищах оказались на десятилетнем минимуме – 75% против 94% в прошлом году.

Министры финансов ряда стран ЕС обратились к Брюсселю с просьбой разработать инструменты «для немедленного реагирования на существенный рост цен» и расследовать ситуацию на газовом рынке.

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 06.10.21

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