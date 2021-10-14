«Северный поток-2» будет готов к работе в ближайшие дни

Газопровод «Северный поток 2» сможет начать работу в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Подготовительные работы практически завершены, передает «Интерфакс».

Запуск газопровода зависит от двух моментов: решения германских регуляторов и заявок потребителей на поставки газа.

Напомним, 4 октября газ пустили в первую нитку «Северного потока-2» для технического тестирования. Пусконаладочные работы полностью завершены, а трубы проверили с помощью специальных диагностических устройств.

Как сообщал «Новый День», несмотря на негативную позицию США и ряда стран кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет подчеркнул экономическое значение проекта «СП-2». Он отказался считать его геополитическим козырем России и поддержал запуск газопровода.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.10.21

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