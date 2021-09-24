«Это экономический проект»: преемник Меркель выступил за запуск «Северного потока-2»

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС (Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза), лидер ХДС Армин Лашет высказался за ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2». В ходе финальных предвыборных дебатов политик утвердительно ответил на вопрос, поддерживает ли запуск СП-2, и отметил экономическую направленность проекта.

Лашет пояснил, что в ближайшие годы Германии понадобится газ. Кроме того, по его словам, ему важно, чтобы то, о чем договорилось правительство ФРГ, было реализовано. При этом политик добавил, что Украина не должна понести потери из-за газопровода. «Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен», – цитирует Лашета РИА «Новости».

Выборы в бундестаг пройдут в ближайшее воскресенье, 26 сентября. Согласно последним опросам, партию СДПГ поддерживают около 25% избирателей. На втором месте по популярности – блок ХДС/ХСС, набирающий 22%. Тройку лидеров замыкают «зеленые», о поддержке которых заявили 16% избирателей, передает DW.

Напомним, 10 сентября «Газпром» сообщил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». В российской газовом гиганте планируют начать поставки газа по новой магистрали до конца 2021 года.

Федеральное сетевое агентство ФРГ ранее получило документы на сертификацию компании-оператора «Северного потока-2» – Nord Stream 2 AG – как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев.

На этой неделе стало известно, что газовая государственная компания Польши PGNiG добилась права от Федерального сетевого агентства Германии включить себя в качестве независимого газотранспортного оператора в процедуру сертификации Nord Stream 2 AG. По мнению польской газовой госкомпании, Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации по модели независимого сетевого оператора.

На фоне неопределенности с запуском «Северного потока-2» цены на газ Европе бьют рекорды. Топливо резко дорожает из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа при ограниченных поставках СПГ и российского трубопроводного газа. «Газпром» не желает увеличивать закачку газа в хранилища и продажи накануне запуска «Северного потока – 2».

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 24.09.21

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