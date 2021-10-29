Правительство предложило выдавать малоимущим продовольственную помощь

Продовольственная помощь малоимущим гражданам может войти в число мер по борьбе с инфляцией. Такое предложение внесло Минэкономразвития РФ для сдерживания роста цен на социально значимые товары.

«Власти вернулись к обсуждению продовольственной помощи малоимущим: Минэкономразвития предложило включить такую инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией», – рассказал близкий к министерству источник «Известиям».

Министерство также предложило наладить прямую связь фермеров с крупными торговыми сетями, запустить отдельный проект в поддержку производителей плодоовощной продукции. Кроме того, меры поддержки аграриев предложено распространить на огородников – включить личные подсобные хозяйства в число получателей господдержки.

Минэкономразвития работает над планом по борьбе с инфляцией совместно с Минсельхозом и Минпромторгом РФ. В перечне возможных мер также возмещение части затрат на модернизацию сельхозпроизводств, развитие программ сельскохозяйственного страхования и ярмарок выходного дня.

Напомним, в феврале Минпромторг предлагал поддержать нуждающихся россиян деньгами, которые они смогут потратить на отечественные продукты. Выплаты предлагалось выдавать беременным и кормящим женщинам, детям, постояльцам социальных учреждений.

В августе депутаты Госдумы разработали законопроект о сертификате для малоимущих россиян на получение продуктов и лекарств. Его предложили выдавать одиноким гражданам или целым семьям в трудной жизненной ситуации. Документ должен быть именным, ограниченного действия и на сумму в 30% от прожиточного минимума в регионе проживания.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.10.21

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