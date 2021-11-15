Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки

Центробанк РФ рассмотрит возможность дальнейшего повышения ключевой ставки для сдерживания инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Единственный способ заякорить инфляционные ожидания – это возвращать инфляцию к цели. Люди должны приобрести собственный, достаточно продолжительный опыт жизни при низких темпах роста цен, не опасаясь, что завтра их благополучие будет разрушено. Высокая инфляция, действительно, разрушает благополучие. Когда нам говорят, что можно допустить инфляцию, главное – держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться», – сказала председатель ЦБ, выступая в Госдуме.

В настоящее время ключевая ставка в России составляет 7,5% годовых. В последний раз ЦБ корректировал ставку 22 октября, это было шестое по счету повышение в 2021 году.

«Центральный Банк обязательно должен вмешаться, чтобы предотвратить рост инфляции. Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5% и, возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей», – добавила Набиуллина.

По прогнозам главы Банка России, некоторое время ключевая ставка будет держаться выше нейтрального диапазона в 5-6%. Возвращение к нейтральному уровню состоится не раньше середины 2023 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.11.21

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