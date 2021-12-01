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Среда, 1 декабря 2021, 09:16 мск

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Экспорт товаров АПК из России достиг рекордного уровня

Россия за 11 месяцев 2021 года экспортировала продукции агропромышленного комплекса (АПК) на 31,2 млрд долларов. Сумма превышает объем поставок за весь 2020 год – 30,5 млрд, следует из данных центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 21%.

Лидером по экспорту стала масложировая продукция, поставки которой с начала года выросли на 49% (на 6,185 млрд долларов). Зерновых продано за рубеж на 9,415 млрд долларов, рыбы и морепродуктов – на 6,08 млрд, мясной и молочной продукции – на 1,328 млрд.

Больше всего продукции отгрузили в страны ЕС – 13,4% от всего объема агроэкспорта (4,171 млрд долларов). Доля экспорта в Турцию составила 12% (3,755 млрд долларов, в Китай – 10,1%, Южную Корею – 6,9%, Казахстан – 6%.

При этом в сентябре Минэкономразвития РФ предупредил россиян, что рост цен на продукты питания не остановился, пшеница и подсолнечное масло будут дорожать снова и снова. Властям пришлось ввести запретительные пошлины на экспорт семян подсолнечника для сдерживания цен внутри страны.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН увидела причину роста мировых цен в неурожае и сбое в цепочках поставок. В сентябре цены на продукты питания в среднем по миру достигли рекордного уровня за 10 лет.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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