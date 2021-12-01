Кофе рекордно подорожал впервые за 10 лет

Биржевые цены на кофе достигли рекордной за 10 лет отметки. Максимальная цена на декабрьские контракты поднялась до отметки в 2,46 доллара за фунт. Выше (три доллара за фунт) цена была только в 2011 году.

На конец ноября бенчмарк, рассчитанный Международной ассоциацией кофе, составил 2,07 доллара за фунт кофе, т.е. вырос на 85% к тому же периоду прошлого года.

По прогнозам аналитиков, кофе не станет дешевле вплоть до 2023 года. Цена может меньше колебаться при условии хорошей погоды и урожая в Бразилии. На стоимость зерен также влияет ситуация в странах, занимающихся экспортом. В Эфиопии назревает гражданская война, а Вьетнам активно борется с растущим числом больных коронавирусом, передает CNBC.

Резкий скачок цен на кофе случился в июле текущего года, когда в Бразилии разразилась катастрофическая засуха и объемы производства зерен упали. Засуху объявили одной из крупнейших за последний век. Тогда фьючерсы на арабику поднялись до 1,51 доллара за фунт. А в конце месяца погодная аномалия в Бразилии – снегопады и морозы – спровоцировала новый рост цен на кофе.

Москва, Наталья Рязанова

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