Спрос на дворников в России за неделю вырос вдвое

Спрос на дворников увеличился в два и более раза в ряде регионов России. Число вакансий специалистов по уборке территории больше всего выросло в столицах: на 134% в Санкт-Петербурге и на 129% в Москве, следует из данных сервиса HeadHunter.

Специалисты сервиса отметили, что спрос на дворников резко взлетел после циклона «Бенедикт», во время которого выпало много снега. С 29 ноября по 1 декабря по сравнению с первыми днями прошлой недели число вакансий выросло на 93% по России. Дворников ищут магазины, гостиницы, кафе и рестораны, компании в сфере ЖКХ и строительства.

На начало декабря сервис насчитал 2,6 тыс. вакансий дворников по стране. Только на Московский регион приходится 627 предложений работы, на Петербург – 206. Вдвое чаще стали предлагать работу дворников в Татарстане, Алтайском и Красноярском краях, Самарской, Нижегородской, Воронежской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Свердловской областях, приводит данные сервиса РИА «Новости».

При этом медианная зарплата дворников остается на уровне 23 212 рублей.

Антиковидные ограничения привели к оттоку мигрантов, ранее занимавших многие рабочие вакансии. В третьем квартале число предложений работы для рабочего персонала по сравнению с тем же периодом 2020 года выросло на 218%, в сфере строительства – на 213%, продаж и оптовой торговли – на 163%.

Высокий спрос привел к росту зарплат на рабочих специальностях: желаемая зарплата работников с низкой квалификацией в среднем увеличилась на 15%. В строительстве за первое полугодие зарплаты выросли на 9,8%, в годовом выражении – на 15,8%.

Москва, Наталья Рязанова

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