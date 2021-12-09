«Происходит тотальная фальсификация»: цены на красную икру в России завышают искусственно

В этом году в России производится рекордное количество красной икры, но ее стоимость продолжает расти. Зачастую вместо дорогостоящего деликатеса покупателям подсовывают дешевую замену, прошлогоднюю икру с антибиотиками или же вовсе синтетическую подделку.

По данным Росрыболовства, в этом сезоне произведено более 20 тысяч тонн красной икры. «На Дальнем Востоке российские рыбаки добывают рекордное количество лосося, соответственно, производится рекордное количество красной икры. Такого не было за всю историю наблюдений. Наряду с этим мы видим, что красная икра многократно дорожает. Сейчас килограмм икры горбуши стоит более 6 тысяч рублей в розницу, а нерка, кета, кижуч уже более 9 тысяч рублей за килограмм», – сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По его словам, торговцы реализуют икру прошлогодней путины, в которую добавляют антибиотики и консерванты. «Происходит тотальная фальсификация. Есть существенная разница в цене икры горбуши и нерки. Большинство покупателей не ориентируются в видах икры. Соответственно, дешевую выдают за дорогую. Это самый безобидный вид фальсификации. Продают прошлогоднюю икру, много синтетической икры, подделки под красную икру. По нашей оценке, 50% икры – это фальсификат», – заявил эксперт.

Еще два года назад в России была введена автоматизированная система для электронной сертификации «Меркурий» и технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Однако сейчас эти системы не работают. Савельев связывает это с лоббированием интересов заинтересованных лиц, которые зарабатывают миллиарды на этом бизнесе.

Как ранее сообщал «Новый День», в октябре этого года средняя цена красной икры в рознице впервые превысила отметку 5 тысяч рублей за килограмм, достигнув исторического максимума. Стоимость этого продукта впервые поднялись до рекордного значения за всю историю наблюдений с 2000 года, следует из данных Росстата. При этом в преддверии Нового года икра подорожала на 30% по сравнению с прошлым годом.

Москва, Зоя Осколкова

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