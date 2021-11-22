Цены на красную икру в России добрались до исторического максимума

В октябре этого года средняя цена красной икры в рознице впервые превысила отметку 5 тыс. рублей за килограмм, достигнув исторического максимума, следует из данных Росстата. Стоимость этого продукта впервые поднялись до рекордного значения за всю историю наблюдений с 2000 года. При этом в преддверии Нового года икра подорожала на 30% по сравнению с прошлым годом.

За 20 лет лососевая икра, по подсчетам Росстата, взлетела в цене более чем в 7 раз, пишет РБК. Для сравнения, в октябре 2000 года килограмм деликатеса стоил в магазинах всего 675 рублей.

Цены на икру в этом году заметно поднялись, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых – на Камчатке улов стал одним из рекордных за всю историю наблюдений. Ранее Росрыболовство прогнозировало снижение стоимости икры после начала путины, однако этого не произошло.

Продолжившийся рост цен на этот продукт в Росрыболовстве объясняют ажиотажем, который создают спекулянты накануне новогодних праздников. В это время спекулянты выставляют на продажу остатки продукта на складах и вводят покупателей в заблуждение относительно количества товара, поскольку те не всегда знают о реальных производственных показателях, пояснил представитель ведомства. Примечательно, что отпускные цены на красную рыбу и икру не растут, а, напротив, снижаются. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

По его сведениям, у рыбаков в Приморье килограмм горбуши в октябре этого года стоил 180-190 рублей – это на 20% ниже, чем годом ранее. Стоимость килограмм икры горбуши у добытчиков снизилась в годовом выражении на 15% – с 3,3 тыс. до 2,8 тыс. рублей.

Несмотря на это, розничные цены на красную рыбу выросли. Стоимость килограмма лососевых в охлажденном и мороженом виде поднялась в октябре этого года на 16% в сравнении с 2020 годом – с 726 рублей до 845 рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»