В красной икре обнаружили антибиотики, консерванты и кишечную палочку

Специалисты Роскачества провели исследование рынка красной икры и пришли к выводу, что со временем качество этого продукта в России сильно ухудшилось. В большинстве образцов обнаружили различные нарушения.

В 2018 году с нарушениями обязательных требований оказались 31% проверенных торговых марок, в этом году отклонения от стандартов (от кишечной палочки до запрещенных консервантов) обнаружены в 81% образцах, говорится в отчете, опубликованном на сайте Роскачества.

У товаров 15 марок из 21 исследованных Роскачество обнаружило кишечную палочку. У нескольких товаров нашли превышение по уровню микробной обсемененности (КМАФАнМ). В некоторых образцах был обнаружен консервант уротропин, который с 2009 года запрещен для использования при производстве зернистой икры лососевых рыб.

«Этот препарат получается путем синтеза аммиака и формальдегида. Установлено, что в организме человека он вновь превращается в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие. Недобросовестные производители, несмотря на запрет, добавляют его в продукт, поскольку консервирующий эффект у него выше, чем у других консервантов», – пояснили специалисты.

Кроме того, в маркировке был выявлен незаявленный в маркировке краситель Е110 («солнечный закат»). Он может отрицательно влиять на активность и внимание детей, если часто его потреблять. Производитель обязан предупредить об использовании этого красителя в маркировке.

При этом эксперты в последней проверке не нашли в исследуемых образцах видовой подмены икры: какой вид рыбы заявлен на этикетке – она и есть по факту. В одной ТМ помимо икры горбуши была обнаружена примесь имитированной икры. На лицевой стороне банки было написано «Икра лососевая зернистая» и только с оборотной стороны мелким шрифтом производитель указал, что это «икорно-рыбное изделие». Это вводит потребителя в заблуждение.

Специалисты советуют внимательно читать состав на этикетке, так как на глаз отличить хорошую икру от плохой практически невозможно. При этом упаковка роли не играет – икра, где была выявлена микробиологическая порча, была расфасована и в жестяную тару, и в стеклянные банки.

Москва, Зоя Осколкова

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