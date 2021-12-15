Россия продала в США патронов на рекордные 158 млн долларов

Россия поставила в США рекордный объем патронов за 30 лет. При этом в отношении импорта стрелкового оружия и боеприпасов из РФ действуют ограничения.

За десять месяцев текущего года российские компании поставили в США патроны и их составные части на 157,9 млн долларов, что стало рекордной суммой в новейшей истории России, передает РБК. С января по октябрь 2021 года в Соединенные Штаты ввезли более 7,7 тысячи тонн боеприпасов, что почти на две тысячи тонн больше, чем за весь 2020 год.

Прошлый рекорд в денежном выражении был зафиксирован в 2016 году. Тогда импорт российских патронов в Штаты составил 148 млн долларов, в физическом выражении – около 6 тысяч тонн, следует из данных базы ООН Comtrade.

Примечательно, что достичь максимальных показателей не помешали даже санкции. В августе американские власти объявили о введении новых ограничений. В рамках новых мер регулирующие органы с 7 сентября должны были отказывать в предоставлении импортерам лицензий на ввоз стрелкового оружия и боеприпасов к нему из РФ.

Дело в том, американские партнеры российских производителей нашли возможность обойти препятствия. Они сумели получить новые двухлетние лицензии в интервале между объявлением санкций и их вступлением в силу. В связи с этим ожидается продолжение поставок российских патронов в США по крайней мере до осени 2023 года.

Москва, Зоя Осколкова

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