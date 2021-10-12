США останутся без российских пуль: РФ потеряет крупнейший рынок сбыта патронов из-за санкций

Экономические ограничения, введенные американскими властями, грозят лишить российских производителей патронов крупнейшего рынка сбыта. Россия – главный поставщик пуль в США. С ее уходом стоимость боеприпасов, которые и так находятся в дефиците, только вырастет.

Вашингтон еще 20 августа объявил о введении в отношении России второго раунда санкций по американскому Закону о контроле за химическим и биологическим оружием (CBW Act). Эти ограничения вступили в силу 7 сентября, пишет РБК. В рамках новых мер регулирующие органы будут отказывать в предоставлении импортерам лицензий на ввоз стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

Согласно данным Бюро переписи населения США, ежегодные поставки патронов российских производителей в Соединенные Штаты превышают 100 млн долларов. На долю России приходится более 21% совокупного импорта оружейных патронов в США за 2020 год, это первое место среди поставщиков. На втором – Южная Корея с показателем вдвое меньше, на третьем – Чехия.

Практически все российские производители патронов живут экспортом. В США самый большой рынок патронов в мире. Там распространено индивидуальное владение оружием, много стрелковых клубов, развита стрелковая культура, пояснил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Новые ограничительные меры не прервут одномоментно поставки российских боеприпасов в США. Контракты по уже одобренным заявкам будут исполнены, однако лицензии на ввоз новых партий выдаваться не будут. Отрасль регулируется Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) при Министерстве юстиции США. Выданные ведомством разрешения на импорт действуют два года.

С потерей американского рынка российские производители лишатся около 10 млрд рублей выручки в год, оценивал ранее занимавший должность индустриального директора кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

Вместе с тем, в США патроны продолжают дорожать. Пандемия коронавируса и рекордные продажи уже привели к дефициту патронов на рынке. «Раньше патрон калибра 5,56 мм для штурмовой винтовки AR-15 стоил около 33 центов, теперь его цена близка к доллару. Так что боеприпасы стали намного дороже, а найти их гораздо сложнее», – заключил директор по связям с общественностью Национального фонда стрелкового спорта США Марк Олива.

Москва, Зоя Осколкова

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