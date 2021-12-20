Аномально высокая инфляция и другие шоки: Всемирный банк перечислил риски для экономики России

Россия может столкнуться с аномально высокой инфляцией в 2022 году. С таким прогнозом выступил главный экономист по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт в интервью газете «Ведомости». В числе рисков для российской экономики он также назвал дальнейшее развитие пандемии, усиление санкций и энергопереход.

Как отметил Найт, специфика России состоит в огромной территории, что осложняет в полной мере оценить масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. «Так что мы рассматриваем риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году как достаточно высокий», – сказал специалист. Напомним, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов допустил новый взлет инфляции в России в 2022 году из-за роста цен на продукты питания.

При этом Найт заявил, что говорить о контроле за ростом цен в стране довольно сложно, хотя Банк России принимает «в целом своевременные усилия» для борьбы с инфляцией.

По его мнению, вопрос о продолжительности периода аномально высокой инфляции остается открытым. Экономист подчеркнул, что сегодня нельзя исключать «новые шоки для экономики (России – прим. ред.)". Найт добавил, что если Россию настигнет новая волна инфляции, то экономика окажется под давлением, поскольку Центробанк в ответ на рост цен продолжит ужесточать денежно-кредитную политику и поднимать ключевую ставку.

Вместе с тем эксперт заявил, что угроза развития пандемии давит на экономику России больше, чем в ряде других странах, прежде всего, из-за низких темпов вакцинации. Это замедляет деловую активность в стране и создает риски введения новых ограничительных мер в будущем, пояснил он.

Негативное влияние на российскую экономику оказало бы возможное введение новых международных санкций, заявил Найт, отметив, что Всемирный банк не оценивает вероятность новых ограничительных мер или ослабление действующих рестрикций.

Угрозу экономике РФ в долгосрочной перспективе представляет глобальный энергопереход, предполагающий постепенный отказ от углеводородного сырья, добавил специалист, предупредив, что его темпы могут ускориться. В свою очередь, директор Всемирного банка в России Рено Селигманн призвал Россию действовать на упреждение с зеленым переходом, в противном случае он может оказаться затратным для страны: «Дело даже не столько в прямых издержках, сколько в упущенных возможностях».

По его мнению, если Россия промедлит с зеленым переходом, то отечественный бизнес окажется неконкурентоспособным и потеряет новые рынки. Лидерство в этом процессе позволит не только нарастить или сохранить долю на существующих рынках, но и стать первыми на формирующихся, указал он.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал России большие проблемы во время мировой энергореформы. Согласно выводам международных экспертов, в случае самого негативного варианта развития событий ВВП России упадет на 4,6%, а уровень благосостояния – на 9,6%.

Москва, Наталья Петрова

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