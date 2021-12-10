Вероятность высока: в кабмине РФ допустили новый виток инфляции в 2022 году

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не исключил новый взлет инфляции в России в 2022 году из-за роста цен на продукты питания. Об этом он заявил на форуме «Сделано в России».

По его словам, вторая инфляционная волна, которую сейчас проходит Россия «с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году». Вице-премьер полагает, что особенно сильный рост инфляции возможен во второй половине предстоящего года, передает «Прайм».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие, назвав это серьезной и чувствительной проблемой для россиян. По его словам, решение этой проблемы «требует самого пристального внимания», действий на опережение с тем, чтобы ликвидировать факторы, подталкивающие рост цен. Об этом он заявил в конце ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Путин обратил внимание на вызванное кризисом на мировом энергорынке резкое подорожание азотных удобрений, что «создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие».

По данным Росстата, по итогам ноября годовая инфляция в России составила 8,4% – рекордное значение с января 2016 года. Накануне глава Центробанка Эльмира Набиуллина допустила, что по итогам текущего года инфляция может оказаться чуть выше верхней границы прогноза регулятора в 7,9%. Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 7,4%. В то же время глава ведомства Максим Решетников на этой неделе заявил, что темпы роста цен в стране по итогам года будут около отметки 8%.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что россиян больше всего нервирует роста цен на продукты питания, повышение стоимости бензина и жилищно-коммунальных услуг.

Москва, Наталья Петрова

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