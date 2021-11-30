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Вторник, 30 ноября 2021, 17:57 мск

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Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продукты

Фото: пресс-служба Кремля

В России существуют риски дальнейшего роста цен на продовольствие. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» По его словам, это чувствительная проблема для россиян.

«Во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами. И ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирать факторы, которые подталкивают рост цен», – сказал Путин, слова которого цитирует ТАСС.

Глава государства обратил внимание на кризис на глобальном энергетическом рынке, который уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений. «А для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие», – пояснил Путин, добавив, что мировая экономика входит в очередную волну пандемии в условиях высокого инфляционного давления.

При этом президент отметил, что эксперты прогнозируют последующее подорожание пшеницы, которая на глобальных рынках резко взлетела в цене в последний месяц.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

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