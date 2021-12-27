Хуснуллин: трасса Москва-Казань обойдется на 200 млрд дороже

Стоимость строительства автомагистрали Москва-Казань увеличилась на 200 млрд рублей, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. На смете сказалась инфляция и подорожавшие стройматериалы.

Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы угрозой номер один для проектов в строительстве, если цена поднимется еще на 15-20%.

«Особенно в промышленном строительстве металлоизделия подорожали – на 68%. В строительстве М12 Москва-Казань рост стоимости металла дает чуть ли не 30 млрд рублей удорожание. И это только металл и конструкции из него», – сказал вице-премьер в интервью «Ведомостям».

Предварительно, затраты на зарплаты рабочим увеличились на 46 млрд рублей. Стоимость проекта повысилась из-за удлинения трассы до Екатеринбурга и выявление карстовых пород, прохождение которых потребует дополнительных затрат.

«Я думаю, что цена будет порядка плюс 200 млрд рублей», – подвел итог Хуснуллин.

Планировалось, что 810 км трассы построят к 2024 году за 623 млрд рублей. Позже трассу решили продлить на 15 км до соединения с автодорогой «Волга», ведущей на Екатеринбург. Летом 2021 года правительство решило продлить скоростную трассу М12 до Челябинска и Тюмени, построив еще 600 км дороги.

Москва, Наталья Рязанова

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