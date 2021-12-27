Матвиенко обвинила ЕС в цинизме за жалобу в ВТО

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала циничной политику Евросоюза за недовольство тем, как Россия справляется с санкциями. Политик заявила, что Москва не собирается «обескровливать экономику» и продолжит программу импортозамещения.

Ранее ЕС пожаловался на Россию во Всемирную торговую организацию за дискриминацию европейских товаров в рамках политики импортозамещения. Объем российского рынка закупок европейцы оценили в 290 млрд евро.

«Беспредельно циничная политика. ЕС ввел санкции против России, и что они ожидали? Что мы будем просто с этим мириться и сидеть сложа руки? Что мы не будем проводить импортозамещение тех товаров, которые к нам не поступают в связи с санкциями? Что мы обескровим свою экономику?» – удивилась Матвиенко во время пресс-конференции.

Трансляция велась на странице верхней палаты парламента РФ в Твиттере.

Спикер Совфеда отметила, что благодаря программе импортозамещения в России стали не только производить продукты, не поступающие на рынок из ЕС, но и целый ряд промышленных изделий. В итоге страна защищена от новых санкций по каким-либо «надуманным» причинам.

«Они должны были, прежде чем вводить незаконные односторонние санкции, просчитать последствия. В итоге они понесли большие потери и опять пытаются это переложить на плечи России. Уж настолько очевидна несправедливость таких обвинений», – сказала Матвиенко.

Напомним, представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что в 290 млрд евро ЕС оценил глупость и несамостоятельность решения о введении антироссийских санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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