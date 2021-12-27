Захарова назвала иск против России в ВТО оценкой глупости ЕС

Иск Евросоюза к России за нарушение правил Всемирной торговой организации (ВТО) стал мерилом глупости европейского руководства, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, насколько далеки от реальности заявления о «жестком» наказании антироссийскими санкциями.

Ранее ЕС обратился в ВТО с жалобой на политику импортозамещения России, которая ущемляет интересы ЕС. Объем закупок на российском рынке оценили в 290 млрд евро. При этом российские производители получают преференции, а европейские остаются без контрактов.

«Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит. Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну «жестко наказали», – прокомментировала сообщения об иске Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она напомнила о заявлении в 2014 году занимавшего пост вице-президента США Джо Байдена о давлении Белого дома на руководство ЕС ради введения антироссийских санкций. США добились введения ограничений против России, но не уточнили, «сколько Брюссель за это заплатит».

В Минэкономразвития разъяснили, что сумма в 290 млрд евро – не оценка ущерба, который ЕС намерена компенсировать за счет России через ВТО. ЕС требует отменить или изменить ряд принимаемых Россией экономических мер, которые якобы нарушают правила ВТО.

Впервые заявление о нарушении норм ВТО посредством программы импортозамещения в России прозвучало в США. Америка раскритиковала преференции для товаров и услуг российского производства, программу импортозамещения в IT-секторе и ограничение импорта в сельском хозяйстве.

Мария Захарова тогда напомнила, что именно антироссийские санкции со стороны ЕС И США привели к политике импортозамещения. Дипломат заявила, что нарушением правил ВТО являются односторонние ограничения со стороны США И ЕС.

Москва, Наталья Рязанова

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