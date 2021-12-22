Захарова назвала нарушением правил ВТО антироссийские санкции

Импортозамещение в России проводится в ответ на односторонние санкции Европы, напомнила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, именно экономические ограничения, принятые в одностороннем порядке, и являются нарушением правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее в США увидели нарушения норм ВТО в российской политике импортозамещения. По мнению главного торгового советника комитета Палаты представителей США Кэтрин Тай, Россия нарушила правила, введя преференции для отечественных товаров и услуг и ограничивая импорт в сфере сельского хозяйства.

«В это невозможно поверить. Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции в частности Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом США, что выяснилось несколько лет назад», – прокомментировала Захарова заявление американской чиновницы.

Представитель МИД РФ добавила, что нарушитель правил ВТО в этой ситуации вовсе не российская сторона.

«Если кто-то нарушал правила ВТО, то это США и ЕС своими односторонними санкциями», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

Напомним, в США обсуждают новые ограничения на случай мнимой агрессии России в сторону Украины. На этот раз Америка предлагает запретить поставки смартфонов, компонентов для производства самолетов и автомобилей. Российские эксперты допустили, что подобная мера может серьезно сказаться на функционировании экономики и общества в целом.

Москва, Наталья Рязанова

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