Власти Венгрии начали регулировать цены на продукты

Венгрия ввела государственное регулирование цен на ряд продуктов. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Обран у себя на странице в Facebook.

По словам главы венгерского кабмина, магазины обязаны вернуть цены на уровень 15 октября 2021 года на самые популярные виды продовольствия. Под регулирование подпали шесть товаров – сахар, мука, растительное масло, молоко 2,8% жирности, свиные окорока и куриные грудки.

Стремительный рост цен на продукты власти Венгрии объясняют резким увеличением стоимости природного газа, из-за чего в Европе произошел энергокризис. Ранее в стране уже вводили ограничения на стоимость автомобильного топлива.

Орбан также напомнил, что в власти предпринимали и другие меры для помощи нуждающимся. В частности, правительство обратило внимание на стоимость услуг ЖКХ, а Центробанк прекратил поднимать процентную ставку по ипотечным кредитам.

Будапешт, Зоя Осколкова

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