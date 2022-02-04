Спрос на новые автомобили упал на 3,7% в январе

Спрос на новые легковые автомобили в первом месяцев 2022 года снизился на 3,7% по сравнению с началом прошлого года. Продажи коммерческих машин упали в четыре раза за год, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

Аналитики отметили, что в январе покупательский спрос традиционно падает. А на фоне долгих новогодних каникул особенно снижаются продажи коммерческих легковых машин.

«В первом месяце 2022 года продано 91 662 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 3,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Продажи легких коммерческих автомобилей сократились на 15%», – говорится в сообщении ассоциации.

Согласно прогнозам экспертов, быстрого восстановления рынка не ожидается.

В декабре «Российские автомобильные дилеры» отметили острый дефицит новых автомобилей в дилерских центрах, который, по ожиданиям, продолжится в первом квартале 2022 года. Падение продаж происходило несколько месяцев подряд.

На фоне резкой нехватки машин дилеры увеличили наценку на новые автомобили. Минпромторг провел переговоры с ассоциацией «РАД» об ограничении наценки в размере 10%.

Москва, Наталья Рязанова

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