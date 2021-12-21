В России хотят ограничить наценку дилеров на новые автомобили

В Минпромторге предлагают ограничить 10% максимальную наценку официальных дилеров при продаже новых машин. Новшество также касается продаж во время пикового спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.

«Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%», – сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что норма прибыли автопроизводителей составляет 5-6%, а норма наценки у официального дилера на новое авто, как считается, составляет 7-10%, что «позволяет официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу».

Сейчас дилеры продают машины с неоправданно дорогими дополнительными опциями на фоне ажиотажного спроса и дефицита, несмотря на рекомендованные розничные цены, добавил источник. По его словам, Минпромторг уже обращался в ФАС по этому поводу.

Москва, Наталья Петрова

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