Прогноз по инфляции в России вырос до 5,9%

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по инфляции в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Показатель увеличился с 4% до 5,9%, пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника.

Министерство представит полный прогноз в апреле. В Минэке напомнили, что уровень инфляции зависит от множества факторов, в том числе мировой инфляции. На нее могут повлиять восстановление логистических цепочек в мире, урожай крупнейших производителях сельхозпродукции, денежно-кредитная политика ведущих экономик мира.

Напомним, Центробанк спрогнозировал инфляцию на уровне 4-4,5% в 2022 году. Отдельные аналитики предсказали отметку в 5,5%.

В конце 2021 года инфляция резко ускорилась и на 29 ноября достигла 8,38%. С марта 2021 года Банк России семь раз поднимал ключевую ставку в попытках снизить темпы роста инфляции. Последнее за год повышение произошло сразу на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых.

Москва, Наталья Рязанова

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