Минпромторг предложил штрафовать противников импортозамещения

Минпромторг готовит поправки в КоАП РФ против срыва импортозамещения. Планируется штрафовать за нарушение доли закупок отечественных товаров.

Законопроект в марте передадут на одобрение правительства, а в Госдуму внесут в сентябре, сообщили в пресс-службе министерства.

«Ведется разработка законопроекта, сбор предложений от заинтересованных ФОИВов, представителей общественных организаций и бизнеса. Его задача обеспечить соблюдение заказчиком минимальной доли закупок российских товаров», – цитируют сообщение «Известия».

Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлена минимальная доля российских товаров, проведенная через закупки. Заказчик по итогам года должен обосновать, почему нарушил установленный минимум.

«Юридическая ответственность за неисполнение вышеназванных положений в настоящее время не предусмотрена», – добавили в министерстве.

Напомним, политика импортозамещения была введена в России после принятия США и Евросоюзом нескольких пакетов антироссийских санкций. Штаты заявили, что российские преференции для товаров и услуг внутреннего производства нарушают нормы Всемирной торговой организации. Позже ЕС подал жалобу в ВТО по тем же основаниям.

Москва, Наталья Рязанова

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